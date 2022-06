“Ci siamo riusciti”. Mediaset sgancia una vera bomba: il programma torna in televisione (Di giovedì 30 giugno 2022) A Mediaset torna Mai Dire Gol. E non solo, tante novità nel palinsesto della nuova stagione Mediaset e il presidente Piersilvio Berlusconi ha annunciato a sorpresa il clamoroso ritorno della storica trasmissione televisiva che con la Gialappa’s Band ha creato tantissimi tormentoni negli anni ’9. Momenti di goliardia, mondo del calcio e tanto divertimento durante gli anni in cui la trasmissione della Gialappa’s Band ha intrattenuto milioni di italiani. E ci sono altre news sul grande ritorno in televisione del programma. Chi sarà il conduttore? Al timone ci sarà uno dei personaggi più amati. A Mediaset torna Mai Dire Gol. Pier Silvio Berlusconi vuole Mago Forest Come riporta Sportface.it, la nuova edizione di Mai Dire Gol sarà condotto probabilmente dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) AMai Dire Gol. E non solo, tante novità nel palinsesto della nuova stagionee il presidente Piersilvio Berlusconi ha annunciato a sorpresa il clamoroso ritorno della storica trasmissione televisiva che con la Gialappa’s Band ha creato tantissimi tormentoni negli anni ’9. Momenti di goliardia, mondo del calcio e tanto divertimento durante gli anni in cui la trasmissione della Gialappa’s Band ha intrattenuto milioni di italiani. E ci sono altre news sul grande ritorno indel. Chi sarà il conduttore? Al timone ci sarà uno dei personaggi più amati. AMai Dire Gol. Pier Silvio Berlusconi vuole Mago Forest Come riporta Sportface.it, la nuova edizione di Mai Dire Gol sarà condotto probabilmente dal ...

