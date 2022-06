Chiara Ferragni vende casa | l’annuncio sui social | il prezzo è celestiale

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempi bui pere Fedez? La coppia più amata dal web sembra propensa a fare un passio indietro: cosa sta succedendoe Fedez sono conosciuti in tutto il mondo, lei è un’imprenditrice digitale e lui un rapper: insieme formano una coppia strepitosa sempre pronta ad aiutare il prossimo e a rendersi disponibile per chi ne ha bisogno. Fedez e(Instagram)Molte volte abbiamo parlato del loro fatturato che ogni anno aumenta, laha creato un impero con il suo brand e tutti i progetti che gli fanno da cornice. Sui, però, qualcuno non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio che ha spiazzato il web. Che sia arrivato il momento di fare un passo indietro?...

Pubblicità

CarloVerdelli : Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma n… - IlContiAndrea : Chiara Ferragni la vera star #LoveMi - Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - zazoomblog : Chiara Ferragni a un passo da Sanremo chiede consiglio proprio a lei: Svelami tutti i tuoi trucchi - #Chiara… - justtmat : @maryyii__ potresti benissimo sostituire Giorgia Soleri con Paola Turani, Chiara Ferragni o tante altre e il senso non cambierebbe -

Ha già annunciato la prima co - conduttrice: per due serate ci sarà. Adesso dovrà concentrarsi però sulla sua salute. Sebbene il Covid sia imprevedibile e non si può mai sapere ...I fan più attenti ricorderanno sicuramente Riccardo in alcuni episodi di The Ferragnez , la docuserie Amazon Prime Video dedicata ae Fedez; Nicoletti è apparso ovviamente insieme a ...The Ferragnez tornerà nel 2023 con una seconda stagione. La serie tv, prodotta da Banjay Italia per Amazon Studios, racconta le vicende più intime - e inedite - della famiglia composta da Chiara Ferra ...Chiara Ferragni ha annunciato le riprese di “The Ferragnez 2- La serie”. Dopo il successo della prima stagione, il docu-reality della famiglia più famosa d’Italia ritorna su Prime Video nel 2023. Dopo ...