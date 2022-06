Chiara Ferragni vende casa: dov’è e quanto vale? (Di giovedì 30 giugno 2022) L’imprenditrice digitale ha deciso di mettere in vendita la propria casa: ecco dove si trova e quanto vale Chiara Ferragni ha deciso di vendere casa, ma non quella a Milano, in cui vive con suo marito Fedez e i figli Leone e Victoria, ma quella a Los Angeles. Si tratta di un immobile del 1918 situato in una strada alberata della famosa Spaulding Square. Stando all’annuncio pubblicato su Instagram, la villetta inoltre possiede 3 bagni, 4 camere con 3 letti, cucina e una cabina armadio dal valore di 2.699.000 di dollari, circa 2.500.000 euro. Inoltre, non mancano pavimenti in legno di quercia, a listoni larghi, una nuova cucina gourmet, frigorifero per vini, forno a microonde, ripiani in pietra, coperture automatiche personalizzate per finestre, porte alla francese che ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 30 giugno 2022) L’imprenditrice digitale ha deciso di mettere in vendita la propria: ecco dove si trova eha deciso dire, ma non quella a Milano, in cui vive con suo marito Fedez e i figli Leone e Victoria, ma quella a Los Angeles. Si tratta di un immobile del 1918 situato in una strada alberata della famosa Spaulding Square. Stando all’annuncio pubblicato su Instagram, la villetta inoltre possiede 3 bagni, 4 camere con 3 letti, cucina e una cabina armadio dal valore di 2.699.000 di dollari, circa 2.500.000 euro. Inoltre, non mancano pavimenti in legno di quercia, a listoni larghi, una nuova cucina gourmet, frigorifero per vini, forno a microonde, ripiani in pietra, coperture automatiche personalizzate per finestre, porte alla francese che ...

