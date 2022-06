Chiara Ferragni, trasparenza da urlo: fan a bocca aperta (Di giovedì 30 giugno 2022) Chiara Ferragni è una delle donne più seguite al mondo. In ogni contenuto, sa come attirare l’attenzione. Questa volta, però, ha scaldato il web. Il seguito di Chiara Ferragni è davvero incredibile. Ogni giorni, i suoi numeri crescono e dimostrano cosa abbia compiuto nel corso del tempo. Sono tantissime, infatti, che ogni giorno aspettano nuovi contenuti da parte della Ferragni. Questo perché non solo c’è tanto interessa ma anche una sorta di affetto. Aspetti che hanno portato tantissime persone a legarsi. Ansa FotoPer moltissimi, Chiara Ferragni non è solo un modello da seguire ma anche da cui prendere ispirazione. Non è un caso infatti che la stessa Ferragni dica la sua su molte tematiche importanti. Di certo, anche la bellezza ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 giugno 2022)è una delle donne più seguite al mondo. In ogni contenuto, sa come attirare l’attenzione. Questa volta, però, ha scaldato il web. Il seguito diè davvero incredibile. Ogni giorni, i suoi numeri crescono e dimostrano cosa abbia compiuto nel corso del tempo. Sono tantissime, infatti, che ogni giorno aspettano nuovi contenuti da parte della. Questo perché non solo c’è tanto interessa ma anche una sorta di affetto. Aspetti che hanno portato tantissime persone a legarsi. Ansa FotoPer moltissimi,non è solo un modello da seguire ma anche da cui prendere ispirazione. Non è un caso infatti che la stessadica la sua su molte tematiche importanti. Di certo, anche la bellezza ...

Pubblicità

CarloVerdelli : Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma n… - IlContiAndrea : Chiara Ferragni la vera star #LoveMi - Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - MariniMonika : RT @Iledicarta: Hanno inquadrato Chiara Ferragni tutta la sera ma non durante la frase “il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitto… - Agent0fMidgard : Ma quella è chiara ferragni chiaraaaaa e @Tananai5 che non dorme da 8 mesi -