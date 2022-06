Pubblicità

CarloVerdelli : Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma n… - IlContiAndrea : Chiara Ferragni la vera star #LoveMi - Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - viaggimentali_ : RT @flouisbag: CHE POTERE FEDEZ CHE SCRIVE UNA CANZONE SU CHIARA FERRAGNI CON JAX, POI LITIGA CON JAX E ANNI DOPO FA PACE CON JAX CANTANDO… - andreastoolbox : Chiara Ferragni, perché era seguita da un cameramen durante Love Mi -

Dopo l'inaugurazione delle nuove sale e la visita al Memoriale della Shoah di Milano dell'influenceral fianco della senatrice Liliana Segre, Libero racconta delle richieste di ...Tuttavia, un messaggio ancor più ampio lo ha incanalato, ancor meglio, sul suo profilo da oltre 27M la superinfluencer di casa nostra. Instagram content This content can also be ...Dopo il Love Mi in piazza Duomo, Valentina Ferragni è stata a un altro concerto, quello di Maluma. Cosa ha indossato per l’occasione Ha puntato su qualcosa di comodo e trendy ma senza rinunciare alla ...I fan di Soleil Sorge sognano in grande e immaginano la loro beniamina calcare il palco del prossimo Festival di Sanremo ...