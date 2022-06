Chiara Ferragni | in vendita la sua casa di Los Angeles Il costo? Una cifra da capogiro – VIDEO

Leggi su esclusiva

(Di giovedì 30 giugno 2022). La seguitissima influencer è tra le creatrici digitali più conosciute e seguite in Italia. Ha pubblicato delle Stories su Instagram in cui rivela di dover rinunciare a qualcosa di molto caro al suo cuore É la donna più chiacchierata del momento., influencer che sfiora i 30 milioni di follower su Instagram, è sulla cresta dell’onda. In barba ai gossip e alle maldicenze sul web, il suo lavoro da content creator e imprenditrice digitale l’ha portata a costruire un piccolo impero economico.e Fedez (Instagram)É testimonial di numerosi brand di prestigio come Pantene, Amazon moda, Swarovski, Pomellato, Intimissimi, ecc. La popolare rivista Forbes l’ha inserita nella lista dei “30 Under 30 Europe: The Arts” nel 2016 ed è annoverata tra e ...