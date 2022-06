Chi vince le città vince la regione? Matematica senza opinioni (Di giovedì 30 giugno 2022) La Matematica non è un’opinione tranne quando è applicata alla politica. In particolar modo alle elezioni. Lì cessa di essere partita doppia, dare-avere, numeri che possono avere s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 giugno 2022) Lanon è un’opinione tranne quando è applicata alla politica. In particolar modo alle elezioni. Lì cessa di essere partita doppia, dare-avere, numeri che possono avere s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

SerieA : Ok, chi lo vince? ?????? - FedericaSure : @prettywho_ Vince chi ha imparato a memoria più pagine de “L’arte della guerra” di Sun Tzu. - xoda_________7 : Vince solo chi è convinto di poterlo fare - lovinatsu : ho superato il livello di rhythm hive con rollercoaster che mi teneva bloccato da quasi un anno penso è così che si sente chi vince l’oscar? - salerno_vince : RT @dDinoPirri: Quelli che la famiglia naturale, il diritto naturale, la patria naturale, che chi nasce in Italia sia italiano non è natura… -