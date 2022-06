Chi sono gli ambientalisti che all'alba bloccano il traffico a Roma per protesta (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - In meno di due settimane hanno bloccato il traffico per ben cinque volte sul Grande raccordo anulare creando disagi ai Romani impegnati a raggiungere il posto di lavoro. Questo perché le 'azioni', iniziate a dicembre 2021, avvengono di prima mattina, all'ora di punta per i pendolari. sono gli ambientalisti di 'Ultima Generazione', un gruppo nato da 'Extinction Rebellion', ma che è oggi totalmente indipendente. Della rete fanno parte persone di tutte le età: dai 18 ai 65 anni. Promuovono la "disobbedienza civile non violenta come strumento efficace per chiedere al governo italiano di occuparsi del cambiamento climatico", spiega all'AGI un componente del gruppo. L'ultimo blitz risale a mercoledì 29 giugno, giorno di San Pietro e Paolo, quando il gruppo si è presentato, alle 7.30 in punto, sul Gra, all'altezza ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - In meno di due settimane hanno bloccato ilper ben cinque volte sul Grande raccordo anulare creando disagi aini impegnati a raggiungere il posto di lavoro. Questo perché le 'azioni', iniziate a dicembre 2021, avvengono di prima mattina, all'ora di punta per i pendolari.glidi 'Ultima Generazione', un gruppo nato da 'Extinction Rebellion', ma che è oggi totalmente indipendente. Della rete fanno parte persone di tutte le età: dai 18 ai 65 anni. Promuovono la "disobbedienza civile non violenta come strumento efficace per chiedere al governo italiano di occuparsi del cambiamento climatico", spiega all'AGI un componente del gruppo. L'ultimo blitz risale a mercoledì 29 giugno, giorno di San Pietro e Paolo, quando il gruppo si è presentato, alle 7.30 in punto, sul Gra, all'altezza ...

