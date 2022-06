Chi l’ha visto, Sciarelli e la strana telefonata di un ascoltatore: “Renzo, ha bevuto?” (Di giovedì 30 giugno 2022) La conduttrice Federica Sciarelli ha ricevuto un’insolita telefonata da un ascoltatore di Chi l’ha visto Nella puntata di mercoledì 29 giugno 2022 di Chi l’ha visto, programma in diretta su Rai 3, si è parlato del caso di Marianna Cendron, giovane ragazza scomparsa da Paese, in provincia da Treviso. Tanti misteri sulla sua scomparsa, tra cui il fatto che è andata a vivere dal suo vicino Renzo. Durante la puntata, Federica Sciarelli ha ricevuto una telefonata proprio da Renzo, che appariva piuttosto strano o probabilmente alticcio, viste le lunghe pause tra una frase e l’altra. “Renzo, ha telefonato voleva dirci qualcosa” ha chiesto la conduttrice all’interlocutore. Le parole di ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 30 giugno 2022) La conduttrice Federicaha ricevuto un’insolitada undi ChiNella puntata di mercoledì 29 giugno 2022 di Chi, programma in diretta su Rai 3, si è parlato del caso di Marianna Cendron, giovane ragazza scomparsa da Paese, in provincia da Treviso. Tanti misteri sulla sua scomparsa, tra cui il fatto che è andata a vivere dal suo vicino. Durante la puntata, Federicaha ricevuto unaproprio da, che appariva piuttosto strano o probabilmente alticcio, viste le lunghe pause tra una frase e l’altra. “, ha telefonato voleva dirci qualcosa” ha chiesto la conduttrice all’interlocutore. Le parole di ...

