Chi è Rony | l’attaccante del Palmeiras che ha stregato la Juventus Video

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ilsta dominando il calcio sudamericano, per questo motivo un giocatore comesi è messo in mostra come un vero campione. Uno dei trofei più importanti in tutto il mondo è sicuramente la Copa Libertadores, con il titolo che assegna il premio di miglior squadra sudamericana dell’anno che è sempre stato visto come uno dei grandi obiettivi della carriera di tutti i calciatori dell’America Latina, con ilche si è aggiudicato le ultime due edizioni anche grazie alle straordinarie prestazioni del proprio campioneche nell’ultimo turno degli ottavi di finale ha saputo blindare la qualificazione ai quarti battendo per 0-3 il Cerro Porteno, con lui che è stato ancora una volta al grande protagonista. LaPresseCi sono tanti giocatori che sognano di viaggiare dal Sudamerica per poter arrivare in Europa ...