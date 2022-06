Chi è Emme Meribel Muñiz, ? figli? 14enne di JLo che ha scelto il genere neutro (Di giovedì 30 giugno 2022) “Chiedo sempre loro di cantare con me, ma non lo fanno mai. Questa quindi è un’occasione molto speciale, perché sono molto, molto impegnati e costosi“. Queste sono le parole con cui Jennifer Lopez ha accolto sul palco al gala organizzato in onore dei Los Angeles Dodgers Emme Meribel Muñiz, su? figli? 14enne, nat? dal matrimonio con Marc Anthony. La cantante ha utilizzato i pronomi neutri, che vengono solitamente scelti dalle persone non binarie per evitare di identificare il genere lui o lei. ? ragazzin?, che ha anche un fratello gemello, Max, nato cinque secondi prima di Emme Meribel, si identifica con il genere neutro ed è pienamente supportat? dalla mamma in questa scelta. Emme si è così presentat? ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 30 giugno 2022) “Chiedo sempre loro di cantare con me, ma non lo fanno mai. Questa quindi è un’occasione molto speciale, perché sono molto, molto impegnati e costosi“. Queste sono le parole con cui Jennifer Lopez ha accolto sul palco al gala organizzato in onore dei Los Angeles Dodgers, su?, nat? dal matrimonio con Marc Anthony. La cantante ha utilizzato i pronomi neutri, che vengono solitamente scelti dalle persone non binarie per evitare di identificare illui o lei. ? ragazzin?, che ha anche un fratello gemello, Max, nato cinque secondi prima di, si identifica con iled è pienamente supportat? dalla mamma in questa scelta.si è così presentat? ...

