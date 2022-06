Che cosa accadrà il 7 e l'8 luglio: meteo stravolto, fate attenzione (Di giovedì 30 giugno 2022) Le piogge abbandoneranno il nordest. La perturbazione che ha colpito il Nord lascia definitivamente spazio all'anticiclone africano che di fatto ritornerà ad infiammare tutta la Penisola da Nord a Sud. Le temperature torneranno ad aumentare al Centro-Nord e Sardegna, mentre di fatto ci sarà un lieve calo della pressione del caldo al Sud. Si tratterà di una lieve diminuzione in un contesto di temperature molto elevate. Venerdì una nuova perturbazione cercherà di colpire il centronord, ma come fanno sapere gli esperti di 3bmeteo.com, l'anticiclone dovrebbe bloccare l'ingresso del maltempo sullo scenario. E così proprio nella giornata di venerdì qualche temporale nella notte e al mattino sulle Alpi occidentali, specie in Valle d'Aosta, altrove giornata inizialmente soleggiata o soltanto velata con alcuni annuvolamenti in più lungo le Alpi. Dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Le piogge abbandoneranno il nordest. La perturbazione che ha colpito il Nord lascia definitivamente spazio all'anticiclone africano che di fatto ritornerà ad infiammare tutta la Penisola da Nord a Sud. Le temperature torneranno ad aumentare al Centro-Nord e Sardegna, mentre di fatto ci sarà un lieve calo della pressione del caldo al Sud. Si tratterà di una lieve diminuzione in un contesto di temperature molto elevate. Venerdì una nuova perturbazione cercherà di colpire il centronord, ma come fanno sapere gli esperti di 3b.com, l'anticiclone dovrebbe bloccare l'ingresso del maltempo sullo scenario. E così proprio nella giornata di venerdì qualche temporale nella notte e al mattino sulle Alpi occidentali, specie in Valle d'Aosta, altrove giornata inizialmente soleggiata o soltanto velata con alcuni annuvolamenti in più lungo le Alpi. Dal ...

