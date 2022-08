Cenerentola? No | grazie Alla Mole Vanvitelliana si suona fino all' una Deroga anche ai decibel

(Di giovedì 30 giugno 2022) ANCONA - Non succederà più, come accadde tre anni fa, che allo scoccare della mezzanotte un dipendente comunale si trovi costretto a staccare gli amplificatori nel bel mezzo di un concerto di ...

B63246675BryBry : @DmitryEvic Oggi sarei ricca caro Dmitry ????????anche a te ????????una volta mi scrisse uno che diceva di essere un princi… - zazoomblog : Cenerentola? No grazie. Alla Mole Vanvitelliana si suona fino alluna. Deroga anche ai decibel - #Cenerentola?… - Rosalbw1 : RT @Sulcigliosenzaf: Ragazze credo ci sia mio marito nascosto tra di noi... Anche lui si è ricordato oggi del mio compleanno e mi porta a c… - BakshDark : #gregorelli ...la povera Cenerentola! - Sulcigliosenzaf : Ragazze credo ci sia mio marito nascosto tra di noi... Anche lui si è ricordato oggi del mio compleanno e mi porta… -

PisaToday

...al sostegno del Comune di Piombino, da Etruria Classica in collaborazione con l'... Un evento adatto anche ai più piccoli, con riferimenti a Biancaneve e i sette nani,, Mary Poppins, ...... con Antonella Ruggiero ( Montag Edizioni) e Rosalba Costanza conindossava le Diadora (... Il Termini Book Festival 2022 sarà realizzatoal gratuito patrocinio del Comune di Termini ... Vicopisano: al ristorante Baccarossa si cena nella Carrozza di Cenerentola per la solidarietà Cenare in uno scenario da favola, ma senza perdere di vista la realtà grazie a una straordinaria iniziativa di solidarietà. Si chiama “Un principe per ...Parlando di fiabe, certamente tra le più amate c'è la storia di Cenerentola, famosa al grande pubblico anche grazie alla versione cinematografica di Walt Disney. La fiaba in realtà racconta una storia ...