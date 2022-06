Celadina | raccolta firme per riaprire il parco Baden Powell

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 giugno 2022) Bergamo. “Vogliamo che ildiriapra”. Questo il mantra dellaorganizzata dai cittadini residenti nel quartiere che chiedono all’amministrazione comunale di poteril: 346 quelle raccolte in poche settimane per chiedere all’amministrazione comunale di Bergamo diildi, dopo circa 4 anni dall’inizio dei lavori. La lamentela dei firmatari fa proprio riferimento al fatto che i lavori ad oggi sono fermi e che ilverte in uno stato di abbandono e, di conseguenza, chiedono agli amministratori di cercare di riprendere le opere il prima possibile per consentire ...