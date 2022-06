Ceballos di nuovo cercato dal Milan | in Spagna rilanciano la pista

Pubblicità

gilnar76 : Mercato #Milan, dalla Spagna assicurano: rossoneri di nuovo su Ceballos #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Mercato #Milan, dalla Spagna assicurano: rossoneri di nuovo su #Ceballos -

Goal.com

Terzoinnesto dall'Argentina per l'HBS Colorno in preparazione della stagione 2022/23. Dopo gli ingressi di Ignacioe Matias Galliano dal Viadana, diamo il benvenuto a Miguel Leiger, pilone ...Il Milan scalda i motori sul mercato e può sfruttare unassist che arriva da Ancelotti e dal Real Madrid: sviluppi in arrivoSuperata l'impasse in casa ...avrebbe fatto sapere ad Asensio e... Al Milan torna di moda il nome di Dani Ceballos: il Real Madrid fissa le cifre Lo spagnolo, già accostato al Milan nelle passate sessioni di mercato, rientrerebbe tra gli obiettivi in entrata del club rossonero.Mercato Milan, dalla Spagna assicurano: rossoneri di nuovo su Ceballos. I buoni rapporti con il Real favoriscono l’operazione Come riportato da Goal Spagna, il Milan sarebbe tornato prepotentemente su ...