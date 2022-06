Caterina Balivo tradita? La rivelazione spiazza tutti (Di giovedì 30 giugno 2022) Caterina Balivo è stata tradita? Durante l’intervista la conduttrice lancia la notizia bomba: ecco cos’è successo. La conduttrice è stata lontana dal piccolo schermo per un paio d’anni, fatta eccezione per una piccola apparizione, ma ora è tornata in onda e ha tanti nuovi progetti. foto InstagramCaterina Balivo è sempre stata un vulcano in eruzione: simpatica, energica e schietta è amatissima da tantissimi telespettatori che agognavano il suo ritorno in tv. Lasciato Vieni da me nel maggio 2020, Caterina è apparsa solo come giurato de Il Cantante Mascherato, dando diverse spiegazioni in merito alla sua pausa dal lavoro. Inizialmente la Balivo aveva ammesso di averlo fatto soprattutto perché il marito Guido Maria Brera ha dei problemi di salute per i ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 giugno 2022)è stata? Durante l’intervista la conduttrice lancia la notizia bomba: ecco cos’è successo. La conduttrice è stata lontana dal piccolo schermo per un paio d’anni, fatta eccezione per una piccola apparizione, ma ora è tornata in onda e ha tanti nuovi progetti. foto Instagramè sempre stata un vulcano in eruzione: simpatica, energica e schietta è amatissima da tantissimi telespettatori che agognavano il suo ritorno in tv. Lasciato Vieni da me nel maggio 2020,è apparsa solo come giurato de Il Cantante Mascherato, dando diverse spiegazioni in merito alla sua pausa dal lavoro. Inizialmente laaveva ammesso di averlo fatto soprattutto perché il marito Guido Maria Brera ha dei problemi di salute per i ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Ascolti tv: crollano gli spettatori di Caterina Balivo e Canale 5 #ascoltitv #30giugno - telodogratis : Ascolti tv: crollano gli spettatori di Caterina Balivo e Canale 5 - lilly_marquina : RT @Baccotvnews: Non bene la Balivo, #Chivuolesposaremiamamma cala al 2,30%, quanto un film in replica. Peccato per Caterina. #Ascoltitv - redazionerumors : La padrona di casa di 'Chi vuole sposare mia mamma?' si è raccontata a cuore aperto al Corriere della Sera. Tra amo… - Baccotvnews : Non bene la Balivo, #Chivuolesposaremiamamma cala al 2,30%, quanto un film in replica. Peccato per Caterina. #Ascoltitv -