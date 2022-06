Caterina Balivo senza freni: ritorno in tv, tradimenti e crisi con il marito (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo una lunga pausa come conduttrice Caterina Balivo è tornata in tv, la nota conduttrice si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni Da circa due anni non approdava sul piccolo schermo nei panni di conduttrice, Caterina Balivo aveva deciso di prendersi una pausa per dedicare più tempo alla sua famiglia. Da anni è un volto molto noto e apprezzato dai telespettatori, in moltissimi non vedevano l’ora di rivederla in televisione. Caterina Balivo (Screenshot da Instagram)L’amatissima conduttrice è tornata in onda con un nuovo programma su Tv8, Chi vuole sposare mia mamma?, da fine luglio approderà invece su Rai Due Help!. In un’intervista concessa al Corriere della Sera si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni che non riguardano solo la sua vita ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo una lunga pausa come conduttriceè tornata in tv, la nota conduttrice si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni Da circa due anni non approdava sul piccolo schermo nei panni di conduttrice,aveva deciso di prendersi una pausa per dedicare più tempo alla sua famiglia. Da anni è un volto molto noto e apprezzato dai telespettatori, in moltissimi non vedevano l’ora di rivederla in televisione.(Screenshot da Instagram)L’amatissima conduttrice è tornata in onda con un nuovo programma su Tv8, Chi vuole sposare mia mamma?, da fine luglio approderà invece su Rai Due Help!. In un’intervista concessa al Corriere della Sera si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni che non riguardano solo la sua vita ...

Pubblicità

pollettaa_ : caterina balivo è una regina ragazzi lei fa pisciare - opinionistapp : ROSICA ?? dalla tua NON AMICA Caterina balivo #ChiVuoleSposareMiaMamma - infoitcultura : Caterina Balivo andata via di casa: si è portata via anche i bambini | La confessione - infoitcultura : Caterina Balivo: la confessione shock, è successo - BroginiAlessio : 'Mio marito non é maschilista, però c'è tanto da fare sulla parità di impegni. Arriveremo alla parità quando i due… -