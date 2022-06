Caterina Balivo, brutto scivolone: la notizia è dell’ultima ora! (Di giovedì 30 giugno 2022) Terribile scivolone per Caterina Balivo costretta ad incassare un colpo molto basso che non ci si poteva aspettare dalla conduttrice La conduttrice partenopea è in un periodo particolarmente florido della sua carriera, salvo un piccolo scivolone rimediato la scorsa sera. La notizia arrivata da poco, infatti, ha fatto sbarrare gli occhi ai telespettatori. Caterina Balivo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Terribilepercostretta ad incassare un colpo molto basso che non ci si poteva aspettare dalla conduttrice La conduttrice partenopea è in un periodo particolarmente florido della sua carriera, salvo un piccolorimediato la scorsa sera. Laarrivata da poco, infatti, ha fatto sbarrare gli occhi ai telespettatori.L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

telodogratis : Ascolti tv: crollano gli spettatori di Caterina Balivo e Canale 5 - lilly_marquina : RT @Baccotvnews: Non bene la Balivo, #Chivuolesposaremiamamma cala al 2,30%, quanto un film in replica. Peccato per Caterina. #Ascoltitv - redazionerumors : La padrona di casa di 'Chi vuole sposare mia mamma?' si è raccontata a cuore aperto al Corriere della Sera. Tra amo… - Baccotvnews : Non bene la Balivo, #Chivuolesposaremiamamma cala al 2,30%, quanto un film in replica. Peccato per Caterina. #Ascoltitv - pollettaa_ : caterina balivo è una regina ragazzi lei fa pisciare -