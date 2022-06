Caso Haggis | l’avvocato del regista dopo l’incidente probatorio | «Fiduciosi di potergli restituire la libertà in tempi brevi»

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 giugno 2022)Michele Laforgia è il legale che sta difendo Paulpremio Oscar accusato di aver violentato per giorni una donna per poi lasciarla in stato confusionale all’aeroporto di Brindisi. Al termine deldel Tribunale di Brindisi sulle dichiarazione della presunta vittima, Laforgia ha detto che è sicuro che, ora ai domiciliari, potrà tornare in: «Siamo assolutamentedi poter innanzituttolaa Pauline poi di poter chiarire fino in fondo questa vicenda. Abbiamo anticipato la formalizzazione della istanza di revoca della misura cautelare anche all’esito dei risultati ...