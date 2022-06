Caro luce e gas, il Cdm ha approvato nuove misure urgenti per contenere i rincari. Ecco di che si tratta (Di giovedì 30 giugno 2022) Grazie a Dio, nel corso del Consiglio dei Ministri di stasera, in merito agli insostenibili rincari delle bollette di luce e gas, il governo ha approvato uno specifico decreto-legge che, grazie all’introduzione di misure urgenti, concorrerà così per il terzo trimestre 2022, al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale. Un intervento che assicura anche maggior liquidità alle imprese che sceglieranno di effettuare lo stoccaggio di gas naturale. Ma vediamo nello specifico le misure che l’esecutivo ha adottato per ridurre i rialzi dei prezzi: A) Non soltanto per le utenze con una potenza disponibile superiore ai 16,5 kW (esercizi commerciali, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni, magazzini, ecc.), o per usi di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) Grazie a Dio, nel corso del Consiglio dei Ministri di stasera, in merito agli insostenibilidelle bollette die gas, il governo hauno specifico decreto-legge che, grazie all’introduzione di, concorrerà così per il terzo trimestre 2022, al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale. Un intervento che assicura anche maggior liquidità alle imprese che sceglieranno di effettuare lo stoccaggio di gas naturale. Ma vediamo nello specifico leche l’esecutivo ha adottato per ridurre i rialzi dei prezzi: A) Non soltanto per le utenze con una potenza disponibile superiore ai 16,5 kW (esercizi commerciali, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni, magazzini, ecc.), o per usi di ...

