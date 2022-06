Caro bollette, restano 3 miliardi per gli sconti su gas e luce: cosa prevede il decreto (Di giovedì 30 giugno 2022) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto bollette contenente misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale». Gli stanziamenti del governo contro il Caro-energia sono passano da 3.271 a 3.044 milioni di euro. Rispetto alla precedente stesura del decreto è stato inserito un fondo da 116 milioni per il bonus sociale su elettricità e gas.Nel dettaglio, il decreto si articola in cinque misure principalmente per contrastare il rinCaro dei prezzi di gas ed elettricità, anche attraverso l’introduzione di sgravi per i nuclei familiari con redditi medio-bassi. cosa prevede il nuovo ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Via libera del Consiglio dei ministri alcontenente misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale». Gli stanziamenti del governo contro il-energia sono passano da 3.271 a 3.044 milioni di euro. Rispetto alla precedente stesura delè stato inserito un fondo da 116 milioni per il bonus sociale su elettricità e gas.Nel dettaglio, ilsi articola in cinque misure principalmente per contrastare il rindei prezzi di gas ed elettricità, anche attraverso l’introduzione di sgravi per i nuclei familiari con redditi medio-bassi.il nuovo ...

