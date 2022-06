Carne e sostituti vegetali | cosa rischia il tuo corpo | durante la digestione

(Di giovedì 30 giugno 2022) Siamo davvero sicuri che idie pesce siano davvero più sani e sostenibili per l'ambiente? Secondo gli esperti tali prodotti, nella maggior parte dei casi, sarebbero ultratrasformati e ciò comporta che la loro qualità salutistiche non siano quelle che tutti pensano. Vediamo nel dettaglio. Un dato noto da tempo per supportare il consumo di surrogati, è l'elevato contenuto proteico delle farinedi cui sono composti. Trattare la farina vegetale è però un conto, dato che ha bisogno solo di pochi passaggi come la disidratazione e la cottura, più complesso è invece il discorso che riguarda la lavorazione industriale per produrre un qualche somiglia a una bistecca o al sushi. In quest'ultimo caso la farina subisce molte più passaggi. ...

vegetali della carne e ormai anche del pesce stanno continuando ad accrescere il loro successo, sospinti dalla fama di essere molto più sostenibili per l'ambiente, e più sani per l'uomo. Ma per farlo senza sale, ecco quali sarebbero i condimenti per donare aroma al pesce e non perdere sapore. Condire il pesce non è un'impresa impossibile perché con queste erbe e queste spezie possiamo condire pesce e carne. Le proteine dei sostituti della carne sono assorbite più difficilmente dal nostro intestino. Ingredienti alternativi e Novel Food vanno incontro alla tendenza della popolazione a variare le fonti proteiche della dieta con sostituti vegetali.