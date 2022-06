Carlos Tavares - Stop ai motori termici, batterie, energia: ecco cosa ha detto l'ad di Stellantis a Trémery-Metz (Di giovedì 30 giugno 2022) "Tutto ciò che ho visto e sentito finora mi fa credere che ai policy makers non interessi se i costruttori abbiano sufficienti materie prime per supportare il passaggio all'elettrico e che pensino che in ogni caso troveremo la soluzione". Ha risposto così, a margine della sua visita alle nuove linee dell'impianto francese di Trémery-Metz, l'ad del gruppo Stellantis Carlos Tavares, alle domande della stampa sul rapporto, in questa fase delicatissimo, tra le istanze dell'industria e quelle della politica attorno al tema della transizione ecologica. "Trémery-Metz dimostra che siamo pronti". L'automobile, in queste settimane, è al centro dell'azione legislativa di Bruxelles e la decisione ribadita dal Consiglio Ambiente dell'Ue di bandire i motori ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 giugno 2022) "Tutto ciò che ho visto e sentito finora mi fa credere che ai policy makers non interessi se i costruttori abbiano sufficienti materie prime per supportare il passaggio all'elettrico e che pensino che in ogni caso troveremo la soluzione". Ha risposto così, a margine della sua visita alle nuove linee dell'impianto francese di, l'ad del gruppo, alle domande della stampa sul rapporto, in questa fase delicatissimo, tra le istanze dell'industria e quelle della politica attorno al tema della transizione ecologica. "dimostra che siamo pronti". L'automobile, in queste settimane, è al centro dell'azione legislativa di Bruxelles e la decisione ribadita dal Consiglio Ambiente dell'Ue di bandire i...

