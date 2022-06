Carlo Falvella, polemica per il convegno (Di giovedì 30 giugno 2022) La città di Salerno si appresta a ricordare Carlo Falvella, il 19enne studente di Filosofia a Salerno, militante del Fuan, fu accoltellato nel 1972 da un anarchico, Giovanni Marini, al termine di una lite per motivi politici. La cerimonia è stata organizzata dall’Aivit, associazione internazionale Vittime del Terrorismo, presieduta da Marco Falvella, fratello di Carlo e vedrà la presenza di esponenti della destra e della sinistra salernitana. A storcere il naso l’Anpi Salerno e Memoria in Movimento, attraverso i presidenti Ubaldo Baldi e Angelo Orientale: “Abbiamo letto con sconforto la bozza della locandina di un “convegno” organizzato in occasione del cinquantesimo della morte del giovane Falvella. Nel ribadire il rispetto per la memoria di quel giovane, come antifascisti abbiamo ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 30 giugno 2022) La città di Salerno si appresta a ricordare, il 19enne studente di Filosofia a Salerno, militante del Fuan, fu accoltellato nel 1972 da un anarchico, Giovanni Marini, al termine di una lite per motivi politici. La cerimonia è stata organizzata dall’Aivit, associazione internazionale Vittime del Terrorismo, presieduta da Marco, fratello die vedrà la presenza di esponenti della destra e della sinistra salernitana. A storcere il naso l’Anpi Salerno e Memoria in Movimento, attraverso i presidenti Ubaldo Baldi e Angelo Orientale: “Abbiamo letto con sconforto la bozza della locandina di un “” organizzato in occasione del cinquantesimo della morte del giovane. Nel ribadire il rispetto per la memoria di quel giovane, come antifascisti abbiamo ...

