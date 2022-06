"Carfagna premier": dalle sacre stanze filtra il piano per fregare la Meloni (Di giovedì 30 giugno 2022) E se fosse Mara Carfagna, e non Di Maio, la carta segreta di Mario Draghi per il 2023? Secondo molti, la scissione del Movimento 5 Stelle e la formazione dei gruppi autonomi Insieme per il Futuro sarebbero l'antipasto del partito "draghiano" guidato da Luigi Di Maio per le prossime elezioni politiche. Uno scenario che vedrebbe il premier attuale non solo restare in politica alla fine della prossima legislatura, ma addirittura a Palazzo Chigi, sull'onda dell'emergenza internazionale (guerra in Ucraina e relativi strascichi disastrosi a livello bellico, geopolitico, diplomatico ed economico). Anche Arnaldo Magro, nella sua rubrica "Segretissimo" sul Tempo, conferma questa ipotesi: Draghi vuole restare sulla scena politica, ma "per farlo gli servirebbero però due cose". La prima è "un partito", la seconda "il consenso degli italiani", e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) E se fosse Mara, e non Di Maio, la carta segreta di Mario Draghi per il 2023? Secondo molti, la scissione del Movimento 5 Stelle e la formazione dei gruppi autonomi Insieme per il Futuro sarebbero l'antipasto del partito "draghiano" guidato da Luigi Di Maio per le prossime elezioni politiche. Uno scenario che vedrebbe ilattuale non solo restare in politica alla fine della prossima legislatura, ma addirittura a Palazzo Chigi, sull'onda dell'emergenza internazionale (guerra in Ucraina e relativi strascichi disastrosi a livello bellico, geopolitico, diplomatico ed economico). Anche Arnaldo Magro, nella sua rubrica "Segretissimo" sul Tempo, conferma questa ipotesi: Draghi vuole restare sulla scena politica, ma "per farlo gli servirebbero però due cose". La prima è "un partito", la seconda "il consenso degli italiani", e ...

