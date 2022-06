Carboni a CM | 'Scelto il Monza per ambizione Galliani è incredibile | Ranocchia mi darà una mano L'obiettivo'

Pubblicità

TUTTO mercato WEB

Il lottoè composto da due soli cavalli che hanno già partecipato al Palio ( Schietta e Una ...baio Mark Harris Getty 4 - 13 SCHIETTA F 11 baio Anna Maoddi 5 - 14 VANKOOK C 8 baio Giosuè...Il lottoè composto da due cavalli che hanno già partecipato al Palio (Schietta e Una per ...8 BAIO Mark Harris Getty 4 - 13 SCHIETTA F 11 BAIO Anna Maoddi 5 - 14 VANKOOK C 8 BAIO Giosuè... TMW - Carboni dopo la firma col Monza: "Ho scelto questo club per le sue ambizioni" Andrea Carboni è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore arriva a titolo definitivo dal Cagliari e ha firmato in Lega Calcio il suo nuovo contratto. A margine della firma ha concesso alcune dichia ...Nei prossimi giorni verrà definito il futuro di Rolando Mandragora: il centrocampista è rientrato alla Juventus ma potrebbe trasferirsi alla Fiorentina, a meno che il Torino non riesca a trovare in ex ...