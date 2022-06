Capuano: «Mertens? se due innamorati si vogliono trovano un’intesa» (Di giovedì 30 giugno 2022) Le parole di Eziolino Capuano sul rinnovo di Dries Mertens con il Napoli: «Una via di mezzo si può trovare» Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’allenatore Eziolino Capuano ha parlato della situazione tra il Napoli e Mertens. Di seguito le sue parole. «L’ho ribadito anche ieri ad un’altra emittente. Ha scritto la storia recente del club. 9 anni consecutivi con una media gol altissima quando Sarri gli ha cambiato ruolo. Adesso io quello che ho detto lo ribadisco anche oggi: se due innamorati si vogliono trovano una via d’intesa. Io penso che una via di mezzo si possa trovare se l’intenzione è quella di proseguire insieme. Mertens potrebbe concludere la carriera a Napoli. Io mi rifaccio sempre all’ultima intervista del presidente, quando ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Le parole di Eziolinosul rinnovo di Driescon il Napoli: «Una via di mezzo si può trovare» Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’allenatore Eziolinoha parlato della situazione tra il Napoli e. Di seguito le sue parole. «L’ho ribadito anche ieri ad un’altra emittente. Ha scritto la storia recente del club. 9 anni consecutivi con una media gol altissima quando Sarri gli ha cambiato ruolo. Adesso io quello che ho detto lo ribadisco anche oggi: se duesiuna via d’intesa. Io penso che una via di mezzo si possa trovare se l’intenzione è quella di proseguire insieme.potrebbe concludere la carriera a Napoli. Io mi rifaccio sempre all’ultima intervista del presidente, quando ...

