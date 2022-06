Cannabis, il trucco del Pd per legalizzare le piantine (Di giovedì 30 giugno 2022) Torna, puntuale come il Natale, la proposta targata Pd e 5Stelle sulla legalizzazione delle droghe leggere. Nonostante sia stata affossata dal referendum, bocciato non più di qualche mese fa, i partiti portavoce del “progressismo assoluto” ritentano. Scontro di fuoco alla Camera dove la destra fa muro, senza se e senza ma, ad eccezione di Forza Italia che – questa volta – sulla Cannabis va nella direzione contraria e si allinea. Il trucchetto del Pd Se il tema è sempre lo stesso, la proposta, però, sembra oggi cucita ad hoc per creare un furbo escamotage su quella che per il Pd sembra la priorità del nostro paese. ?Se da una parte si punta sul sensazionalismo commovente, ricordando addirittura Walter De Benedetto, malato di artrite reumatoide, processato e poi assolto, che avrebbe lasciato in eredità, prima di morire, al radicale Riccardo Magi il compito di portare a ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 30 giugno 2022) Torna, puntuale come il Natale, la proposta targata Pd e 5Stelle sulla legalizzazione delle droghe leggere. Nonostante sia stata affossata dal referendum, bocciato non più di qualche mese fa, i partiti portavoce del “progressismo assoluto” ritentano. Scontro di fuoco alla Camera dove la destra fa muro, senza se e senza ma, ad eccezione di Forza Italia che – questa volta – sullava nella direzione contraria e si allinea. Il trucchetto del Pd Se il tema è sempre lo stesso, la proposta, però, sembra oggi cucita ad hoc per creare un furbo escamotage su quella che per il Pd sembra la priorità del nostro paese. ?Se da una parte si punta sul sensazionalismo commovente, ricordando addirittura Walter De Benedetto, malato di artrite reumatoide, processato e poi assolto, che avrebbe lasciato in eredità, prima di morire, al radicale Riccardo Magi il compito di portare a ...

