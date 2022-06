Cannabis domestica, domenica gazebo informativo di +Europa (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMobilitazione di +Europa per sostenere il ddl per la Coltivazione domestica della Cannabis che porta la firma del deputato e presidente del partito, Riccardo Magi. Una mobilitazione nelle piazze e sui social network, in vista dell’approdo del disegno di legge nell’aula della camera per le votazioni. Il dd legalizza la coltivazione domestica di 4 piante di Cannabis, abbassa le pene per i fatti di lieve entità e rimuove le sanzioni amministrative per chi detiene per uso personale. Dichiara Paolo Maria Cavallo, Coordinatore di Più Europa Benevento: “Nonostante la Corte Costituzionale abbia deciso di non ammettere il referendum per la legalizzazione insieme a quello sull’eutanasia, +Europa non si ferma e va avanti in questa battaglia per avere più legalità, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMobilitazione diper sostenere il ddl per la Coltivazionedellache porta la firma del deputato e presidente del partito, Riccardo Magi. Una mobilitazione nelle piazze e sui social network, in vista dell’approdo del disegno di legge nell’aula della camera per le votazioni. Il dd legalizza la coltivazionedi 4 piante di, abbassa le pene per i fatti di lieve entità e rimuove le sanzioni amministrative per chi detiene per uso personale. Dichiara Paolo Maria Cavallo, Coordinatore di Più Europa Benevento: “Nonostante la Corte Costituzionale abbia deciso di non ammettere il referendum per la legalizzazione insieme a quello sull’eutanasia,non si ferma e va avanti in questa battaglia per avere più legalità, ...

elio_vito : Proposte su IusScholae e coltivazione domestica cannabis, che ho entrambe sottoscritte, in discussione oggi alla Ca… - elio_vito : @matteosalvinimi Incredibile, dare la cittadinanza a chi vive, studia in Italia da anni riguarda pure tasse e lavor… - DavideAiello85 : È iniziata a @Montecitorio la discussione generale sulla depenalizzazione della coltivazione domestica di #cannabis… - dolcevita_mag : ?? Il momento tanto atteso alla fine è arrivato: la legge per la coltivazione domestica di #cannabis, che renderebbe… - Angeloventura56 : RT @elio_vito: Proposte su IusScholae e coltivazione domestica cannabis, che ho entrambe sottoscritte, in discussione oggi alla Camera, han… -