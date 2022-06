(Di giovedì 30 giugno 2022) Non solo le classiche ‘torrette’ di avvistamento dei, con tanto di canotta rossa e tutto il materiale per entrare in acqua e salvare chi è in difficoltà. Nelalcunesaranno’ speciali daia quattro zampe: da Montalto di Castro a Sperlonga, non sarà difficile per i bagnanti incontrare i. Dove ci saranno inel? La stagione estiva della Scuola ItalianaSalvataggio, come hanno fatto sapere, riprenderà il prossimo weekend, quello del 2-3 luglio, e proseguirà fino a fine agosto. L’obiettivo è uno: aumentare il livello della sicurezza in mare e sulla spiaggia. Ma vediamo, ora, nel dettaglio, dove ci saranno le postazioni degli amici a quattro ...

Pubblicità

CorriereCitta : Cani bagnini nel Lazio: ecco quali sono le spiagge ‘sorvegliate speciali’ -

Il Corriere della Città

Il valore aggiunto deista nella forza e velocità di intervento che, in caso di un principio di annegamento, sono fondamentali e possono fare la differenza. Ancora però l'utilizzo di ...Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro ritornano ibagnino. Anche se solo per un giorno, ia quattro zampe della ScuolaSalvataggio Nautico torneranno a 'operare' nel lido cittadino. L'appuntamento è per domenica 26 giugno, nell'ambito della manifestazione 'Amare Bari', ... Cani bagnini nel Lazio: ecco quali sono le spiagge ‘sorvegliate speciali’ Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...LADISPOLI – Multe a pescatori e anche ad uno stabilimento che non aveva il bagnino lasciando sguarnita l’assistenza a turisti e residenti. Giornate di lavoro per la Capitaneria di porto che ha inflitt ...