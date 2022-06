Can Yaman senza maglietta sui social, arriva il commento di Valeria Marini ma per lei finisce malissimo (Di giovedì 30 giugno 2022) L'attore turco Can Yaman ha deciso di trasferirsi e per mostrare la sua nuova casa alle milioni di fan ha deciso di fotografarsi in una posa decisamente molto sensuale. Tra i moltissimi commenti spunta anche quello di Valeria Marini. Can Yaman è un attore di origini turche molto amato in Italia. Il suo successo nel nostro Paese è dovuto principalmente al ruolo da protagonista che ha avuto nella soap Daydreamer Le ali del sogno. Da quando la soap è sbarcata in Italia, Can Yaman è diventato un vero e proprio idolo delle folle. Solo l'estate scorsa, aveva una relazione con la giornalista sportiva, Diletta Leotta. I due sembravano molto affiatati ed in sintonia, tanto che a pochi mesi dalla loro conoscenza, sembrava che stessero addirittura per sposarsi. Eppure, di punto in bianco hanno deciso di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 giugno 2022) L'attore turco Canha deciso di trasferirsi e per mostrare la sua nuova casa alle milioni di fan ha deciso di fotografarsi in una posa decisamente molto sensuale. Tra i moltissimi commenti spunta anche quello di. Canè un attore di origini turche molto amato in Italia. Il suo successo nel nostro Paese è dovuto principalmente al ruolo da protagonista che ha avuto nella soap Daydreamer Le ali del sogno. Da quando la soap è sbarcata in Italia, Canè diventato un vero e proprio idolo delle folle. Solo l'estate scorsa, aveva una relazione con la giornalista sportiva, Diletta Leotta. I due sembravano molto affiatati ed in sintonia, tanto che a pochi mesi dalla loro conoscenza, sembrava che stessero addirittura per sposarsi. Eppure, di punto in bianco hanno deciso di ...

