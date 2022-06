Campagna abbonamenti Napoli 22/23: notizia della radio ufficiale! (Di giovedì 30 giugno 2022) L’inizio della stagione si avvicina notevolmente e tutti i club di Serie A si avviano verso le campagne abbonamenti: il Napoli, al momento, non ha ancora rilasciato aggiornamenti sotto quest’aspetto. Proprio per questo i tifosi, che fremono per tornare allo stadio con costanza, sono stupiti. A radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione radio Goal, Fabio Cannavo ha dato una notizia abbastanza interessante riguardo questo argomento, che continua a rimbalzare tra i vari supporters partenopei. Napoli Campagna abbonamenti (Getty Images) Campagna abbonamenti Napoli, la notizia Secondo quanto dichiarato da Fabio Cannavo in diretta a ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 giugno 2022) L’iniziostagione si avvicina notevolmente e tutti i club di Serie A si avviano verso le campagne: il, al momento, non ha ancora rilasciato aggiornamenti sotto quest’aspetto. Proprio per questo i tifosi, che fremono per tornare allo stadio con costanza, sono stupiti. AKiss Kiss, nel corsotrasmissioneGoal, Fabio Cannavo ha dato unaabbastanza interessante riguardo questo argomento, che continua a rimbalzare tra i vari supporters partenopei.(Getty Images), laSecondo quanto dichiarato da Fabio Cannavo in diretta a ...

