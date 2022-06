Cammarano (M5S): “Nuove generazioni decisive per le aree interne” (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Decine di giovani hanno preso parte, con entusiasmo e una grande voglia di mettersi in gioco, alla seduta della Commissione regionale speciale aree interne. Uno straordinario momento di confronto e partecipazione, che ha fatto seguito alla sottoscrizione del protocollo d’intesa che abbiamo voluto stipulare con Officina Giovani Campania. Con la seduta di ieri, abbiamo dato vita a una campagna di ascolto, stimolando così il coinvolgimento di giovani e giovanissimi, con l’auspicio che iniziative come queste possano contagiare sempre più ragazzi, affinché si sentano protagonisti del futuro della loro terra”. Così il presidente della Commissione speciale aree interne e capogruppo regionale M5S Michele Cammarano. “Sono convinto – ha sottolineato Cammarano – che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Decine di giovani hanno preso parte, con entusiasmo e una grande voglia di mettersi in gioco, alla seduta della Commissione regionale speciale. Uno straordinario momento di confronto e partecipazione, che ha fatto seguito alla sottoscrizione del protocollo d’intesa che abbiamo voluto stipulare con Officina Giovani Campania. Con la seduta di ieri, abbiamo dato vita a una campagna di ascolto, stimolando così il coinvolgimento di giovani e giovanissimi, con l’auspicio che iniziative come queste possano contagiare sempre più ragazzi, affinché si sentano protagonisti del futuro della loro terra”. Così il presidente della Commissione specialee capogruppo regionale M5S Michele. “Sono convinto – ha sottolineato– che ...

