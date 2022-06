Cameriera chiede paga, picchiata da titolari ristorante (Di giovedì 30 giugno 2022) Una donna di 40 anni, Cameriera in un ristorante di Riva Trigoso (Genova), è stata picchiata a sangue per aver chiesto il pagamento delle sue spettanze. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Una donna di 40 anni,in undi Riva Trigoso (Genova), è stataa sangue per aver chiesto ilmento delle sue spettanze. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai ...

