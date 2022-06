Cambia tutto per le carte di credito: chi rischia la mazzata del Fisco (Di giovedì 30 giugno 2022) Attenzione alle carte di credito. Come ricorda Italia Oggi, tutti i dato ora saranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate. È infatti arrivata la approvazione definitiva da parte della Camera del del decreto 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", il cosiddetto decreto Pnrr 2, e la sua conseguente conversione in legge (n. 79/2022, in G.U. n. 150 del 29/6/2022). Tra le principali novità previste dal decreto c'è l'articolo 18 che introduce modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento delle carte di credito e bancomat prevedendo che "gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Attenzione alledi. Come ricorda Italia Oggi, tutti i dato ora saranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate. È infatti arrivata la approvazione definitiva da parte della Camera del del decreto 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", il cosiddetto decreto Pnrr 2, e la sua conseguente conversione in legge (n. 79/2022, in G.U. n. 150 del 29/6/2022). Tra le principali novità previste dal decreto c'è l'articolo 18 che introduce modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento delledie bancomat prevedendo che "gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i ...

Pubblicità

CarloCalenda : Todos centristi stamattina. Ma la strada per rinnovare la politica non è il centrismo che punta a fare l’ago della… - Cinzia59391505 : @Misurelli77 @AntonioSsminute Grillo non è al Governo né in Parlamento.Conte minaccia e poi cambia idea su tutto.L'… - Giozln73 : Osserva quello che accade: ogni volta un cambiamento si verifica per farci capire che tutto si evolve e cambia..cos… - Libero_official : Scatta l'invio automatico dei dati delle carte di credito al #Fisco: l'Agenzia delle Entrate saprà tutto… - AlexTebi : @_Nico_Piro_ Cioè di tutto il mio discorso questa è l'unica cosa su cui ti concentri? Non ti piace Acerra? Facciamo… -