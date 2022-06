Calendario 2022 2023 | ecco tutte le date | Serie A | Coppa Italia | Supercoppa e Champions League

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ilcompleto della nuova stagione calcistica. Dopo una lunghissima ed emozionante stagione è già tempo di pensare alla prossima: uninedito visto che ci sarà l’interruzione per i Mondiali che, per la prima volta nella storia, si disputeranno in Qatar tra novembre e dicembre. Una decisione che ovviamente incide a cascata sule competizioni:quindiledella nuovaA, della, della Superna ed Europea e dile competizioni continentali:, Conferenceed EuropaA ...

Superscudetto

Il Milan campione d'Italia apre il nuovo campionato. Sabato 13 agosto, alle 18.30, rossoneri a San Siro contro l' Udinese . Poco dopo scenderà l' Inter in campo a Lecce (20.45). Domenica sera, sempre ......mondiale. Si correrà di nuovo nel Sulcis Iglesiente, nell'Area Addestrativa dell'Esercito di Capo Teulada, con l'Island X Prix 1 in programma il 6 - 7 luglio e l'Island X Prix 2 inil ... Calendario Serie B 2022 2023, dove vedere il sorteggio in diretta tv e streaming MONTEPRANDONE - Prosegue la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone. Per il mese di ...La Lega Serie A ha comunicato gli orari e le date delle prime cinque giornate di campionato. Ecco di seguito tutti gli appuntamenti ...