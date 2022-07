Calenda: 'No al campo largo della sinistra, l'unica alleanza possibile è contro i populismi (Di giovedì 30 giugno 2022) Calenda contro tutti o quali. Ossia tanti paletti senza chiarire bene se sia populismo - ad esempio - opporti alle centrali nucleari. "Caro direttore, il dibattito sui campi larghi di destra e di ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 giugno 2022)tutti o quali. Ossia tanti paletti senza chiarire bene se sia populismo - ad esempio - opporti alle centrali nucleari. "Caro direttore, il dibattito sui campi larghi di destra e di ...

Pubblicità

Luka17914542 : @NicolaPorro Beh…leggere che Calenda non è interessato ad accordi mi fa un po’ ridere. Per fortuna Giggino ha dimos… - mifo1069 : Elezioni subito? Rischio governo: Meloni, Salvini, Berlusconi e appoggio da Renzi e Calenda. L'eliminazione del rd… - PadreMa97362938 : @LucaTortora09 @CarloCalenda Il tuo discorso lo comprendo, però qui è necessario capire che calenda sta parlando de… - noth2loos : @Omantini @AndreaOrlandosp @GoffredoBettini @giannicuperlo @cocchi2a @RenatoSouvarine @erretti42 @air_mov… - AntifascistaIT : RT @direzioneprc: Oggi @maurizioacerbo ospite della Cgil in un confronto con Maurizio Landini e segretari dei partiti di centrosinistra. C'… -