Calciomercato Venezia | Nani ai saluti | andrà al Melbourne

(Di giovedì 30 giugno 2022)è già aicon i lagunari, dopo appena un anno il portoghesealdice addio aldopo appena un anno. Dopo una stagione in laguna il calciatore portoghese ex Manchester United ripartirà dall’Australia. Secondo quanto riportato Gianluca Di Marzio, il calciatore sta per firmare con ilnel campionato australiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #SerieB, #Calciomercato | #Venezia, #Nani proseguirà la sua carriera al Melbourne Victory - TuttoVenezia : #Ebuehi passa all'#Empoli, domani farà le visite mediche #venezia #calciomercato - venezianewsoff : #calciomercato di Rialto ??? Jesse #joronen è il nuovo portiere del #veneziafc: per lui pronto un contratto trienna… - serieB123 : Venezia, arriva Joronen dal Brescia. Partono Galazzi e Lezzerini - serieB123 : SerieB Nani, futuro incerto: il Venezia si consola con due colpi -

Calciomercato.com

, Nani è già ai saluti con i lagunari, dopo appena un anno il portoghese andrà al Melbourne Nani dice addio aldopo appena un anno. Dopo una stagione in laguna il ......non vuole cederlo ma si guarda intorno in caso di partenza dell'ex calciatore del. Secondo ... Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ... Venezia, Nani riparte dall'Australia | Mercato Arrivato in giornata ad Empoli per sostenere le visite mediche e calarsi nella sua seconda avventura in Serie A, dopo aver vestito la maglia del Venezia nella scorsa stagione: Tyronne Ebuehi riparte d ...Il Venezia FC comunica l’acquisto a titolo definitivo del portiere classe 1993 Jesse Joronen. L’estremo difensore della nazionale.