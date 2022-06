Calciomercato Torino: Milinkovic verso la Premier, Gollini al suo posto? (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato Torino, movimenti sia in uscita che in entrata per la porta. Milinkovic Savic piace al Brentford e i granata su Gollini Il Torino è al lavoro per sistemare il ruolo di portiere per la prossima stagione, sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino potrebbe salutare Milinkovic Savic, che piace al Brentford e, allo stesso tempo, andare a sfidare la Fiorentina per Gollini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022), movimenti sia in uscita che in entrata per la porta.Savic piace al Brentford e i granata suIlè al lavoro per sistemare il ruolo di portiere per la prossima stagione, sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilpotrebbe salutareSavic, che piace al Brentford e, allo stesso tempo, andare a sfidare la Fiorentina per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

