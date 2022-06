Calciomercato Serie A | Roma su Frattesi | Verona in rivoluzione

(Di giovedì 30 giugno 2022) Giorni diintensi tra trattative, incontri e accordi che sbocciano o saltano. Tra le squadre più attive c’è sicuramente il Monza, che dopo gli assalti a Cragno, Ranocchia, Candreva e Sensi prova a raggiungere l’intesa con Marlon, difensore dello Shakhtar Donetsk. Tanta carne sul fuoco anche per il. Dopo aver ingaggiato Roberto Piccoli, il quale sosterrà oggi la prima parte delle visite mediche, gli Scaglieri hanno chiuso l’accordo per il trasferimento di Thomas Henry dal Venezia e di Milan Djuric dalla Salernitana che va a completare un reparto offensivo pieno di centimetri. Anche lacontinua a muoversi in otticaresta un obiettivo e anche il calciatore è intenzionato a tornare nel club nelle cui giovanili è cresciuto. I giallorossi però non ...

Spero di aiutare la squadra e i compagni anche con l'esperienza che ho maturato negli anni mi è già successo una volta di giocare con un club inB e poi di riuscire a ottenere subito la ...Ciò di cui a suo tempo.com riferì in modo dettagliato ( LEGGI QUI ). In quel ... Che per inciso ha dimostrato anche lui di essere un calciatore daA, come si evince dalla sua ultima ... Calciomercato Serie B LIVE | Tutte le news e trattative di oggi Svincolato dopo la fine dell'esperienza con il Milan a partire dalla giornata di domani, Alessio Romagnoli, difensore centrale classe 1995, preferirebbe la Serie A alla Premier League: come riportato ...Il calciomercato del Bologna si muove dalla difesa all'attacco: Giovanni Sartori valuta i colpi migliori per rinforzare la squadra felsinea ...