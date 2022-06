Calciomercato Sampdoria, piace Rog per il centrocampo: ipotesi scambio col Cagliari (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati pensano a Rog per rinforzare il centrocampo e si fa largo l’ipotesi di uno scambio con il Cagliari Marko Rog sembra destinato a lasciare il Cagliari. Il centrocampista vuole la convocazione per il Mondiale con la Croazia e, dato anche la Serie B non si fermerà, sembra il più gettonato per lasciare il club rossoblù. Sulle tracce di Rog si è messa la Sampdoria che cerca rinforzi per il centrocampo. A differenza di quanto trapelato nei giorni scorsi, uno scambio con il Cagliari sarebbe possibile ma non utilizzando uno tra Nicola Murru e Kristoffer Askildsen. La pedina che il club rossoblù vorrebbe è Valerio Verre, stesso ruolo di Rog e a margine del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022): i blucerchiati pensano a Rog per rinforzare ile si fa largo l’di unocon ilMarko Rog sembra destinato a lasciare il. Il centrocampista vuole la convocazione per il Mondiale con la Croazia e, dato anche la Serie B non si fermerà, sembra il più gettonato per lasciare il club rossoblù. Sulle tracce di Rog si è messa lache cerca rinforzi per il. A differenza di quanto trapelato nei giorni scorsi, unocon ilsarebbe possibile ma non utilizzando uno tra Nicola Murru e Kristoffer Askildsen. La pedina che il club rossoblù vorrebbe è Valerio Verre, stesso ruolo di Rog e a margine del ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : #DeWinter andrà quasi sicuramente in prestito in #SerieA: destinazione preferita (e favorita) la #Sampdoria, ma ci… - DiMarzio : #Calciomercato | #Tottenham, #Paratici in Italia: incontri con #Roma e #Sampdoria. La situazione - SampNews24 : #Sampdoria, calciomercato sostenibile? L’analisi de La Gazzetta dello Sport - STnews365 : Monza scatenato: Candreva pronto a firmare un biennale. Continua la faraonica campagna acquisti della società neopr… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Ciervo riparte dalla B. La situazione -