Calciomercato Roma | tutto fatto per il nuovo acquisto | atteso la prossima settimana

Come riportato da Fabrizio Romano sul suo account Twitter, la Roma sembrerebbe aver chiuso l'affare Mehmet Zeki Çelik dal Lille. L'accordo con il club francese si aggirerebbe attorno ai 7 milioni di euro con l'aggiunta di una clausola del 15% per un'eventuale futura rivendita. Il difensore turco classe 1997 è atteso nella Capitale la prossima settimana per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Çelik nella passata stagione in Ligue 1, ha messo a referto 2 gol e 3 assist in 32 partite, attirando l'attenzione di diversi club europei. La Roma dunque batte la concorrenza e si assicura un nuovo innesto che andrà a rinforzare la giovane difesa di José Mourinho;

