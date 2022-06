Calciomercato Roma, si chiude per Celik: 7 milioni più bonus al Lille (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato Roma: terzo colpo per i giallorossi dopo Svilar e Matic. Questa volta si tratta di Celik, preso per 7 milioni dal Lille La Roma mette a segno l’ennesimo colpo di mercato. Dopo Svilar e Matic e in attesa di Frattesi, ecco Celik. Accordo completo con Lille, come riportato da Gianluca Di Marzio, a cui andranno 7 milioni di euro più un bonus in caso di cessione del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022): terzo colpo per i giallorossi dopo Svilar e Matic. Questa volta si tratta di, preso per 7dalLamette a segno l’ennesimo colpo di mercato. Dopo Svilar e Matic e in attesa di Frattesi, ecco. Accordo completo con, come riportato da Gianluca Di Marzio, a cui andranno 7di euro più unin caso di cessione del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : . @OfficialASRoma, è fatta per l'acquisto di #Celik dal @losclive - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, nuova offerta per #Celik. C'è ancora distanza per #Frattesi del @SassuoloUS - Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - no_Alphy : RT @GiokerMusso: ?? #Massara e #Pinto tra gli ospiti d’eccezione della serata di apertura del calciomercato #Milan #Roma ?? @calciomercatoit… - TommySogni : RT @Calcidipunizion: ?Offerto #Volpato al #Sassuolo per abbassare il prezzo di #Frattesi. Tra #Roma e neroverdi ballano ancora 6 milioni.… -