Calciomercato Napoli | salta la trattativa con Bernardeschi

(Di giovedì 30 giugno 2022)ta con ilper l’esterno, che adesso deve cercare una nuova squadra per la prossima stagione Oltre a Paulo Dybala, anche Federicodeve trovare una nuova sistemazione dopo l’addio a scadenza di contratto dalla Juve. Il futuro dell’esterno sembrava portarlo a. Come riferito da Sky Sport, però, lacon il club di De Laurentiis non è entrata nel vivo, non portando così al trasferimento diin azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il @ChelseaFC pensa a #Koulibaly: contatto con l'agente a Londra - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, fatta per il rinnovo di Alex #Meret - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - sscalcionapoli1 : Gregucci: “Koulibaly è un top difensore, se il Napoli se ne priva si crea un problema” - sscalcionapoli1 : “La prima cosa che hai visto del Napoli?”, la risposta di Kvaratskhelia fa sognare -

...Telegram di.it ha trionfato proprio Suarez con il 34% delle preferenze dei tifosi italiani. Superato per una manciata di voti Dries Mertens (33%), anche lui giunto all'addio dal..."Portieri per ilIo non ho ancora parlato con Giuntoli di questo argomento, non mi hanno chiamato per Consigli al. Nelnon è da escludere mai niente, perché le operazioni ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Ounas e Politano potrebbero lasc ...Le rivelazioni del giornalista Alfredo Pedullà sul mercato in entrata e in uscita del club di Aurelio De Laurentiis.