Calciomercato Napoli, il punto della situazione dopo il mese di giugno (Di giovedì 30 giugno 2022) Il punto della situazione sul Calciomercato del Napoli alla fine del mese di giugno. Siamo ormai giunti al 30 giugno e come tutti gli altri … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilsuldelalla fine deldi. Siamo ormai giunti al 30e come tutti gli altri … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il @ChelseaFC pensa a #Koulibaly: contatto con l'agente a Londra - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, fatta per il rinnovo di Alex #Meret - anperillo : Il #Mattino: “Il club non ha accolto le sue richieste iniziali (oltre 4 milioni di euro tra ingaggio e commissioni)… - cn1926it : #Granada, il DG Amado: “Vogliamo tenere #LuisMaximiano, ma ha una clausola e può partire” - Cucciolina96251 : RT @Francereale97: Novità per il rinnovo di Dries #Mertens, pare che il belga abbia abbassato le pretese pur di restare a #Napoli, #Arsenal… -