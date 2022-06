Calciomercato Napoli, ballottaggio aperto tra Casale e Ostigard: la preferenza di Giuntoli (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Calciomercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo: secondo quanto riportato da “La Repubblica” sul suo sito online, il Napoli ha avviato dei contatti con l’entourage di Nicolò Casale. Il difensore italiano di proprietà dell’Hellas Verona ha rifiutato il Monza di Berlusconi, che aveva offerto alla squadra veneta 11 milioni di euro: le due squadre avevano trovato l’accordo ed erano già in programma le visite mediche per la giornata di venerdì, ma il difensore non ha accettato la destinazione. Nicolò Casale (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Per il calciatore classe ’98 si sono fatte avanti anche altre squadre di Serie A, una fra tutte la Lazio. Il Napoli, però, è l’unico club ad aver intensificato i rapporti con il procuratore del ragazzo. Il vero obiettivo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 giugno 2022) Ildelè pronto a entrare nel vivo: secondo quanto riportato da “La Repubblica” sul suo sito online, ilha avviato dei contatti con l’entourage di Nicolò. Il difensore italiano di proprietà dell’Hellas Verona ha rifiutato il Monza di Berlusconi, che aveva offerto alla squadra veneta 11 milioni di euro: le due squadre avevano trovato l’accordo ed erano già in programma le visite mediche per la giornata di venerdì, ma il difensore non ha accettato la destinazione. Nicolò(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Per il calciatore classe ’98 si sono fatte avanti anche altre squadre di Serie A, una fra tutte la Lazio. Il, però, è l’unico club ad aver intensificato i rapporti con il procuratore del ragazzo. Il vero obiettivo ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il @ChelseaFC pensa a #Koulibaly: contatto con l'agente a Londra - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, fatta per il rinnovo di Alex #Meret - anperillo : Il #Mattino: “Il club non ha accolto le sue richieste iniziali (oltre 4 milioni di euro tra ingaggio e commissioni)… - antonellaa262 : Calciomercato Napoli: l’avventura di Dries Mertens in maglia azzurra è giunta al capolinea e il club è pronto ad af… - MondoNapoli : TMW - Accostato per diverso tempo al Napoli, Luka Jovic è ad un passo dalla Fioretina! - -