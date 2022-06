Calciomercato Monza | ufficiale l’arrivo di Carboni dal Cagliari

(Di giovedì 30 giugno 2022), adesso èpassa dalai lombardi. Al4 milioni più bonus Adesso è anche: il difensore sardo classe 2001 Andrea, cresciuto nelle giovanili delfino ad arrivare in prima squadra si trasferisce a titolo definitivo alsaluta così ile la Sardegna, per iniziare un nuovo percorso in Brianza con la maglia delin Serie A. Alandranno 4 milioni di euro, uno di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

