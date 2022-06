Calciomercato Monza, Galliani non si ferma: sondaggio per Pereyra dell’Udinese (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato Monza: il club brianzolo è lanciatissimo, il nuovo obiettivo sarebbe Roberto Pereyra dell’Udinese Il Monza non si ferma ed è lanciatissimo sul fronte Calciomercato in vista del primo campionato di Serie A della sua storia. Dopo aver raccolto il sì di Stefano Sensi, il club brianzolo avrebbe ora in mente un nuovo colpo a centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Galliani avrebbe fatto un sondaggio con l’Udinese per Roberto Pereyra. L’argentina va in scadenza tra un anno con i bianconeri e per questo potrebbe essere un’occasione per il Monza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022): il club brianzolo è lanciatissimo, il nuovo obiettivo sarebbe RobertoIlnon sied è lanciatissimo sul frontein vista del primo campionato di Serie A della sua storia. Dopo aver raccolto il sì di Stefano Sensi, il club brianzolo avrebbe ora in mente un nuovo colpo a centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti,avrebbe fatto uncon l’Udinese per Roberto. L’argentina va in scadenza tra un anno con i bianconeri e per questo potrebbe essere un’occasione per il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato Monza, Galliani non si ferma: sondaggio per Pereyra dell'Udinese Calciomercato Monza: il club brianzolo è lanciatissimo, il nuovo obiettivo sarebbe Roberto Pereyra dell'Udinese Il Monza non si ferma ed è lanciatissimo sul fronte calciomercato in vista del primo ...

Inter, due giovani in uscita in difesa Commenta per primo Zinho Vanheusden e Lorenzo Pirola sono pronti a lasciare nuovamente l'Inter . Il primo piace a Spezia e Samp dopo l'anno in prestito al Genoa. Il secondo tornato dal Monza ha la Salernitana in pole.

Calciomercato Monza, in arrivo il doppio colpo a centrocampo Non solo Andrea Ranocchia e Alessio Cragno. Il Monza, neopromosso in Serie A, torneo al quale prenderà parte per la prima volta nella sua storia, continua ad essere molto attivo in sede di mercato.