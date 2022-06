Calciomercato Monza, Galliani esplosivo: annuncio in diretta e tifosi impazziti (Di giovedì 30 giugno 2022) Il neo promosso Monza è letteralmente scatenato sul mercato. Il club brianzolo lavora per accontentare le richieste del tecnico lombardo. Dopo la promozione in Serie A il Monza di Berlusconi e Galliani è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il prossimo anno. A differenza delle altre neopromosse il club brianzolo ha grandi ambizioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 giugno 2022) Il neo promossoè letteralmente scatenato sul mercato. Il club brianzolo lavora per accontentare le richieste del tecnico lombardo. Dopo la promozione in Serie A ildi Berlusconi eè al lavoro per costruire una squadra competitiva per il prossimo anno. A differenza delle altre neopromosse il club brianzolo ha grandi ambizioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | #Sensi ha accettato l'offerta del @ACMonza ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, fumata nera per Nicolò #Casale - DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, accordo raggiunto con l'@HellasVeronaFC per #Casale - serieAnews_com : #Calciomercato #Monza, #Galliani conferma #Sensi e parla delle trattative per #Pessina e #Petagna - CentotrentunoC : #Calciomercato ?? Ora è ufficiale il passaggio di Andrea #Carboni al #Monza, il giocatore lascerà la sua Sardegna… -