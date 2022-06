Calciomercato Milan, Renato Sanches sempre più lontano: è già a Parigi (Di giovedì 30 giugno 2022) Una vera e propria beffa di Calciomercato: sembrava tutto definito, dettagli compresi, per il trasferimento di Renato Sanches dal Lille al Milan. Un affare che però sembra ormai sul punto di sfumare del tutto, per buona pace dei tanti tifosi Milanisti entusiasti per l’arrivo in rossonero dell’ex Bayern e Benfica. Un’irruzione a gamba tesa, quella del PSG, guidata dal nuovo leader dell’area tecnica dei francesi: proprio quel Luis Campos che all’epoca del Lille fu tra i maggiori fautori della rinascita dell’ex stellina portoghese. Notizia delle ultime ore è che lo stesso Renato Sanches sarebbe già in quel di Parigi, intercettato dai colleghi di “Footmercato”, pronto a discutere con la dirigenza dei campioni di Francia del proprio ingaggio. Un ... Leggi su zon (Di giovedì 30 giugno 2022) Una vera e propria beffa di: sembrava tutto definito, dettagli compresi, per il trasferimento didal Lille al. Un affare che però sembra ormai sul punto di sfumare del tutto, per buona pace dei tanti tifosiisti entusiasti per l’arrivo in rossonero dell’ex Bayern e Benfica. Un’irruzione a gamba tesa, quella del PSG, guidata dal nuovo leader dell’area tecnica dei francesi: proprio quel Luis Campos che all’epoca del Lille fu tra i maggiori fautori della rinascita dell’ex stellina portoghese. Notizia delle ultime ore è che lo stessosarebbe già in quel di, intercettato dai colleghi di “Footmercato”, pronto a discutere con la dirigenza dei campioni di Francia del proprio ingaggio. Un ...

